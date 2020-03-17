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Умер Эдуард Лимонов

В возрасте 77 лет умер российский писатель, публицист и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. О смерти сообщил в Facebook депутат Госдумы от КПРФ и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов.

Информацию о кончине политика подтвердили в пресс-службе «Другой России».

«Сегодня, 17 марта, в Москве скончался Эдуард Лимонов. Все подробности будут сообщены завтра. Да, смерть!» — говорится в сообщении партии.

Как сообщили телеграм-каналу Mash неназванные представители политика, Эдуард Лимонов боролся с онкологией, а причиной смерти стало осложнение после операции.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4291842?utm_campaign=push&utm_source=kommersant

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Категория: Новости / Происшествия

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