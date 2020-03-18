Товары из магазина беспошлинной торговли – только для лиц пересекающих таможенную границу

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Таганрогские таможенники на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Матвеев Курган пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) спиртных и табачных изделий из магазина беспошлинной торговли гражданином, не пересекавшим таможенную границу России.

Водитель грузового автомобиля MAN с полуприцепом доставил товары для магазина беспошлинной торговли, расположенного на таможенном посту МАПП Матвеев Курган. После прибытия весь груз (алкогольные напитки, сигареты, кондитерские изделия, часы наручные) был помещен под таможенную процедуру беспошлинной торговли и направлен на склад магазина для дальнейшей выгрузки.

Выгрузка транспортного средства проходила под таможенным контролем и уже пустой грузовой отсек таможенники опломбировали соответствующей печатью. По завершении всех разгрузочных работ водитель большегрузного автомобиля направил свое транспортное средство к полосе выезда с территории таможенного поста.

В ходе проведенного таможенного контроля должностные лица таможенного поста обнаружили в кабине и инструментальных ящиках алкогольную и табачную продукцию. Всего было обнаружено: 44 литра алкогольной продукции (водка «PUERTO» и «GREY GOOSE VX», бренди «JP.CHENET», виски «JIM BEAM APPLE» и «BALLANTINES BRASIL»), а также 1000 пачек сигарет с фильтром («GOLDEN GATE BY P&S»).

Водитель пояснил, что алкогольная продукция была приобретена им в торговом зале магазина беспошлинной торговли для предстоящей свадьбы дочери. Он предъявил кассовые чеки на часть алкогольной продукции и на все сигареты. Учитывая явное нарушение таможенного законодательства, таганрогские таможенники изъяли весь груз и приступили к расследованию.

По словам заместителя начальника таможенного поста МАПП Матвеев Курган по правоохранительной работе Виталия Бирюкова, таможенное законодательство четко регламентирует правила процедуры беспошлинной торговли. Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС товары, помещенные под данную процедуру, реализуются физическим лицам, убывающим с таможенной территории Союза и прибывающим на таможенную территорию Союза. Нарушение норм Таможенного кодекса влечет за собой административную ответственность.