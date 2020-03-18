Регионы с повышенной готовностью из-за короновируса

/Происшествия/

Регионы России, где объявлен режим повышенной готовности из-за коронавируса (по данным на 9.05 мск):

Москва

Санкт-Петербург

Свердловская область

Новосибирская область

Удмуртия

Марий Эл

Башкирия

Чукотка

Воронежская область

Ярославская область

Самарская область

Ненецкий АО

Саратовская область

Нижегородская область

Пензенская область

Архангельская область

Вологодская область

Ставропольский край

Калининградская область

Костромская область

Владимирская область

Московская область

Астраханская область

Оренбургская область

Калужская область

Ямало-Ненецкий АО

Омская область

Якутия

Рязанская область

Тюменская область

Крым и Севастополь

Ивановская область

Красноярский край

Хабаровский край

Волгоградская область

Пермский край

Тульская область

Курганская область

Белгородская область

Липецкая область

Краснодарский край

Коми

Тува

Кемеровская область

Новгородская область

Карелия

Еврейская АО

Амурская область

Забайкальский край

Источник: телеграмм канал - Субьект