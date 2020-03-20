Сотрудники транспортной полиции Туапсе установили и выявили школьников, накладывавших посторонние предметы на железнодорожные рельсы

/Происшествия/

Сообщение о детях, находящихся на железной дороге, поступило на пульт дежурного Туапсинского линейного отдела полиции от дежурной по станции Тверская.

Женщина сообщила, что машинист грузового поезда, двигавшегося в районе перегона «Николенково – Тверская», увидел неподалеку трех малолетних детей, находящихся в зоне повышенной опасности. В ходе отработки сообщения, инспекторы по делам несовершеннолетних Туапсинского ЛОП посетили местную школу, где совместно с педагогическим коллективом установили и выявили несовершеннолетних, находившихся в тот момент на рельсах.

Как выяснили полицейские, школьники 10-ти и 11-ти лет, один из которых привел с собой 7-летнего брата, не просто находились в зоне повышенной опасности. Ребята решили проверить на практике, что же произойдет с камнями и стеклянными бутылками, если на них наедет железнодорожный состав, не осознавая, что тем самым подвергают себя опасности и создают угрозу транспортной безопасности. С несовершеннолетними в присутствии их законных представителей полицейские провели профилактические беседы по мерам безопасности и недопущения противоправных действий на объектах железнодорожного транспорта. Собранные материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Апшеронского района.

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте