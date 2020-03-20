Пойман еще один браконьер

/Происшествия/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в районе нижнего участка поймы реки Бейсуг, в котором функционирует ФГУП «Бейсугское нерестово-вырастное хозяйство», выявлен местный житель, осуществлявший незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

У правонарушителя обнаружено и изъято:

водные биологические ресурсы (тарань, пиленгас, карась) в количестве 833 штук;

3 лессовые сети общей длиной 150 метров;

маломерное плавательное средство типа «Каюк» без двигателя.

Причиненный государству ущерб превысил 830 000 рублей, в отношении правонарушителя проводятся процессуальные действия.

Напоминаем, что в соответствии с Федеральным законом «О любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 25.12.2018 № 475-ФЗ (вступил в силу с 1 января 2020 года), не только запрещается использовать жаберные сети, но и запрещается их оборот в торговой сети. Кроме того, в соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Минсельхоза России от 01.08.2013 № 293, на водных объектах рыбохозяйственного значения Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства в течение года запрещается использование маломерных и прогулочных судов.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю