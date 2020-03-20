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Ввоз 120 тонн, зараженного многоядной мухой-горбаткой, винограда из Индии запрещен

В морском пункте пропуска «Новороссийск» государственными инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в период с 13 по 15 марта в 6 партиях винограда, поступившего из Индии, выявлен карантинный объект - многоядная муха-горбатка.

 Вес зараженной продукции составил 120 тонн. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР». В целях предотвращения проникновения и распространения на территории Российской Федерации опасного вредителя ввоз зараженного груза запрещен.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Происшествия

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Ввоз 120 тонн, зараженного многоядной мухой-горбаткой, винограда из Индии запрещен

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