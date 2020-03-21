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Подмосковные спасатели спасли кота, оказавшего на островке на реке Клязьма

В субботу, 21 марта, спасатели поисково-спасательного отряда №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота, оказавшего на островке на реке Клязьма в городском округе Павловский Посад.

Старший смены отряда Михаил Лыков рассказал, что за помощью к спасателям обратились прохожие, которые услышали жалобное мяуканье кота.

«Прибыв на место, спасатели Алексей Беленков и Илья Лутцев надули спасательную лодку и вытащили бедолагу с острова. Неподалеку от этого места располагается мост, вероятно, кто-то сбросил с него кота», - сказал Михаил Лыков.

Специалист добавил, что молодые люди, которые обратились за помощью спасателей, взяли пострадавшего себе.

«Девушка и молодой человек накормили животное и повезли к его ветеринару, потому что у кота было что-то с задними лапками», - заключил старший смены.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Категория: Новости / Происшествия

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