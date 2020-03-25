Адвокат рассказал, что ждет совладельца "Зимней вишни"

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Процесс над совладельцем сгоревшей "Зимней вишни" Вячеславом Вишневским, которого вернули в Россию, может стать редким случаем общественно признанного "возмездия за взятку". О том, что ждет предпринимателя, рассказал радио Sputnik адвокат и координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ "Зимняя вишня" Александр Балян.

Вячеслава Вишневского экстрадировали в Россию из Польши накануне годовщины трагедии в Кемерово. Его обвиняют в том, что он дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. По версии следствия, именно из-за этих денег ТРЦ был принят с нарушениями, которые потом привели к человеческим жертвам. Адвокат Александр Балян считает, что сейчас Вишневский может получить "возмездие" за свои действия.

"Если будет доказана связь Вишневского с полученной Комковой взяткой, то нас может ждать суд над ним уже в этом году. Его может ждать от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф до 70 крат от суммы взятки. В нашем случае штраф может составить около полумиллиарда рублей. У нас есть редкий шанс наблюдать одобренное большинством общества законное возмездие за взятку, при том, что многими в нашем обществе взятки нередко считаются чуть ли не безобидной «национальной особенностью", – рассказал адвокат Балян.

Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня произошла" 25 марта 2018 года. В здании комплекса случился пожар, но системы оповещения не сработали, а аварийные выходы были перекрыты. В результате люди не успели быстро покинуть комплекс и отравились дымом. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из которых были дети.

Вячеслав Вишневский – это один из самых одиозных обвиняемых в трагедии, считает адвокат Александр Балян. По его словам, совладелец ТРЦ "по факту – обогащался на крови".

"Из тех, кого мы видели в качестве обвиняемых, я могу сказать, что Вишневский выглядит одним из наиболее одиозных. По сути, мы имеем дело с преступлением на почве корысти. Это очень страшное явление, когда люди пытаются любой ценой побольше сэкономить или набрать денег для себя, что приводит к гибели других людей. И получается, что кто-то обогатился на будущих крови, кошмарных страданиях, ужасе и потерях тысяч людей. И богатства, скопленные так Вишневским – это реальный шанс покрыть хотя бы финансовую часть потерь государства и общества на компенсации пострадавшим и ликвидацию последствий трагедии в "Зимней вишне"", – рассказал адвокат.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/