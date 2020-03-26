В Темрюкском районе пострадавшие от пожара граждане обеспечены жильем и денежными выплатами

/Происшествия/

Прокуратура Темрюкского района по заданию прокуратуры края проводила проверочные мероприятия, организованные по факту пожара, произошедшего в сентябре 2019 года в Таманском сельском поселении, в результате которого жилья лишились 42 человека.

В ходе проверок приняты меры реагирования – пострадавшим гражданам оказана правовая помощь при подготовке исковых заявлений в суд о признании права на приобретение жилого помещения, в адрес главы администрации Темрюкского района внесено представление, по результатам рассмотрения которого осуществлены выплаты всем пострадавшим гражданам, а также выплаты материальной помощи в размере 110 тыс. руб. каждому.

Кроме того, 23 гражданина, частично пострадавшие в результате указанного пожара, по представлению прокуратуры Темрюкского района получили компенсацию в размере по 10 тыс. руб.

Все 42 собственника сгоревших жилых помещений, имеющие право на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения и члены их семей после оформления сделок вселились в купленные жилые помещения.

В настоящее время все граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, обеспечены жилыми помещениями, нарушенные права граждан восстановлены в полном объеме.

Источник: Прокуратура Краснодарского края