В Геленджике следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погибла пожилая женщина

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Следственным отделом по городу Геленджику СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в одной из квартир дома, расположенного на улице Нахимова, в результате которого погибла пенсионерка.

По предварительным данным, в ночь на 27 марта 2020 года произошло возгорание в одной из квартир, расположенной на 10 этаже многоквартирного жилого дома на улице Нахимова. Дочь 76-летней хозяйки квартиры приехала к ней в гости, и, обнаружив возгорание, вызвала на место пожарных и бригаду скорой медицинской помощи. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание. Между тем, несмотря на оказанную неотложную медицинскую помощь, пожилая женщина скончалась.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю