В Геленджике уже выявили 17 человек нарушающих карантин

На сегодняшний день в Геленджике уже успели проверить 176 человек из тех, которые должны находиться на самоизоляции. Выявлено 17 безответственных.

Они прибыли из стран: Турция, Таиланд, Франция, Индия, Украина, Армения, Польша, Греция и Абхазия. Нарушители проживают по улицам: Островского, Прибойная, Декабристов, Грибоедова, Гринченко, Первомайская, Маячная, Тельмана, Полевая, Озерная, переулок Березовый. Трое лиц находятся в селе Архипо-Осиповка.

Ольга Тушина, руководитель Геленджикского Роспотребнадзора рассказала, как осуществляется контроль людей, прибывших из загранпоездки. Миграционная служба передает списки лиц в Роспотребнадзор. Далее специальная рейдовая группа, созданная из сотрудников администрации и представителей казачества, постоянно проверяет, как соблюдается домашний карантин. В случае не соблюдения составляются административные протоколы согласно КоАП РФ Статьи 19.4, которые дальше передаются в мировой суд. Нарушителей ждут штрафные санкции.

Сегодня же Вячеслав Володин, Председатель Госдумы РФ, сообщил о возможном ужесточении мер наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Штраф за несоблюдение карантина будет составлять от 300 тысяч до 2 миллионов рублей. Так же те, кто окажутся повинны в смерти людей из-за коронавируса, понесут уголовную ответственность. Лишение свободы от 5 до 7 лет.