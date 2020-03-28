Эксперт назвал скрытый мотив приостановки рейсов "Победы"

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Авиакомпания "Победа" приостанавливает все полеты не только из-за решения правительства, как было объявлено официально, но и из-за внутренних причин. Такое мнение высказал в интервью радио Sputnik специалист по безопасности полетов Александр Романов.

В пятницу 27 марта стало известно, что лоукостер "Победа" приостанавливает все свои полеты. С 1 апреля по 31 мая самолеты компании не будут летать не только за рубеж, но и по России. Официальной причиной приостановки полетов гендиректор компании Андрей Калмыков назвал борьбу с распространение коронавируса. Полеты из России за рубеж официально прекращены из-за пандемии коронавируса. Внутри страны летать до сих пор можно, но "Победа" закрыла и эти направления. Почему это произошло, рассказал радио Sputnik Александр Романов.

"Народ не летает, все сидят дома, а авиация – это очень дорогостоящая отрасль. Прибыль у нас не очень большая, и она зависит от загрузки самолетов. Если загрузка маленькая, то авиакомпании работают в убыток. Они все посчитали и решили, что в долговую кабалу залезать не хочется. К тому же они берегут свой персонал. Процедура подготовки авиационного персонала дорогостоящая, и если вовремя не обезопасить их от вирусов, то потом будет еще проблематично кого-то искать", – считает эксперт по безопасности полетов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/