/Происшествия/

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю были выявлены 2 нарушителя Правил рыболовства в регионе (жители г. Ейска), которые незаконными орудиями лова (лессовые сети) осуществили добычу водных биологических ресурсов (пиленгас, судак) в акватории Ейского лимана в районе села Александровка Ейского района.

При составлении процессуальных документов один из правонарушителей, гражданин Н. (1989 г.р.), преследуя цель избежать возможной уголовной ответственности за браконьерство, потребовал от сотрудника Пограничного управления не указывать в протоколе изъятия реальные объемы незаконно добытых водных биологических ресурсов.

Получив правомерный отказ, на следующий день гражданин Н., стал угрожать сотруднику Пограничного управления применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Собранные по данному факту процессуальные материалы направлены в соответствующее подразделение СУ СК РФ по Краснодарскому краю для принятия решения о возбуждении уголовного дела по признакам совершения преступления, классифицируемого ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении власти»).

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.