/Происшествия/

Подмосковные спасатели сняли женщину с дерева

В пятницу, 27 марта, спасателям ПСО № 16 ГКУ МО «Мособлпожспас» от диспетчера ЕДДС-112 поступило сообщение о том, что в городском округе Ступино в деревне Лесопарк молодая женщина залезла на дерево и не может с него спуститься.

К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена спасателей под руководством старшего смены Константина Строкова. 

«Прибыв на место, мы увидели девушку, сидящую практически на верхушке дерева. Было принято решение произвести эвакуацию женщины с дерева с помощью трехколенной лестницы. Спасательная операция прошла успешно, девушка благополучно спустилась с дерева», - уточнил Константин Строков.

Выяснилось, что молодая женщина залезла на дерево, чтобы снять оттуда котенка, который поднимался все выше, увлекая за собой свою хозяйку. В конечном итоге котенок ловко поднялся на верхушку дерева, а женщина уже не смогла самостоятельно  спуститься на землю.

«Слова большой благодарности, прозвучавшие в наш адрес и улыбка на лице женщины - самая лучшая оценка  нашей деятельности», - заключил Константин Строков.

 

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Более 100 тонн снарядов израсходовали артиллеристы на Кубани в ходе лагерного сбора

Около 40 образцов современного вооружения и военной техники подготовили для передачи в Парк «Патриот» Ростовской области

Подмосковные спасатели сняли женщину с дерева

Моряки Каспийской флотилии начали подготовку кораблей для участия в праздничных мероприятиях на день Победы

Фонд «Наше будущее» начинает консультировать социальных предпринимателей по вхождению в реестр