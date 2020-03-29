Подмосковные спасатели сняли женщину с дерева

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В пятницу, 27 марта, спасателям ПСО № 16 ГКУ МО «Мособлпожспас» от диспетчера ЕДДС-112 поступило сообщение о том, что в городском округе Ступино в деревне Лесопарк молодая женщина залезла на дерево и не может с него спуститься.

К месту происшествия оперативно выехала дежурная смена спасателей под руководством старшего смены Константина Строкова.

«Прибыв на место, мы увидели девушку, сидящую практически на верхушке дерева. Было принято решение произвести эвакуацию женщины с дерева с помощью трехколенной лестницы. Спасательная операция прошла успешно, девушка благополучно спустилась с дерева», - уточнил Константин Строков.

Выяснилось, что молодая женщина залезла на дерево, чтобы снять оттуда котенка, который поднимался все выше, увлекая за собой свою хозяйку. В конечном итоге котенок ловко поднялся на верхушку дерева, а женщина уже не смогла самостоятельно спуститься на землю.

«Слова большой благодарности, прозвучавшие в наш адрес и улыбка на лице женщины - самая лучшая оценка нашей деятельности», - заключил Константин Строков.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"