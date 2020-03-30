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Во Владимирской области умер пациент с коронавирусом

В городе Ковров во Владимирской области умер пациент, зараженный коронавирусом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

 

 

 О том, что у пациента был коронавирус, узнали только после его смерти. Пациентка этой больницы анонимно сообщила радио Sputnik, что он лежал в общей палате и лечился от пневмонии.

 В области нет ни одного теста на коронавирус, и ситуация не изменилась даже после смертельного случая. Об этом рассказали радио Sputnik в приемной главврача Центральной городской больницы города Ковров Антона Зинченко.

 "У нас нет никаких тестов. И даже после смерти пациента никто не сообщил, что привезут", – сообщили в приемной главврача Центральной городской больницы города Ковров. 

 Заместитель главного врача по медицинской части Наталья Саламатина, рассказала радио Sputnik, что в больнице приняты все карантинные меры, а врачей на домашний карантин пока никто не отправлял.

 "У меня до сих пор нет официальной бумаги, предписания от Роспотребнадзора о том, что в нашей больнице умер пациент от коронавируса. Но все карантинные меры мы приняли и так", – сказала Наталья Саламатина.

 По последним данным, всего в России коронавирус был обнаружен у 1836 человек, 11 человек умерли.

 

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/

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Категория: Новости / Происшествия

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