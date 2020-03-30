Пограничниками пойман нарушитель

/Происшествия/

На берегу Бейсугского лимана в районе ст. Бриньковская Приморско-Ахтарского района пограничниками установлен житель Краснодарского края, который осуществил незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов в брод.

У правонарушителя обнаружено и изъято:

3 лессовые сети общей длиной 210 метров;

560 экземпляров водных биологических ресурсов (пиленгас, тарань).

Изъятые орудия лова, водные биологические ресурсы помещены в место хранения вещественных доказательств и в морозильную камеру в пункте постоянной дислокации пограничного подразделения.

Причиненный государству ущерб, в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. № 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам», превысил 650 000 рублей.

В отношении правонарушителя составлены процессуальные материалы об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах Российской Федерации или в открытом море») проводится проверка в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.