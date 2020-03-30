Сотрудники пограничного контроля спасли женщину

/Происшествия/

Сотрудники пограничного контроля ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю, осуществляющие свою деятельность в «Новороссийском морском торговом порту», спасли женщину.

Днем, 25 марта 2020 года, пограничный наряд, находясь в районе причала № 35 пассажирского пирса, услышал женские крики о помощи и увидел обессиленную женщину, находящуюся в воде в двух-трех метрах от причальной линии. Самостоятельно выбраться на берег она не могла.

Быстро сориентировавшись, пограничники бросились на помощь утопающей, вытащили ее из воды и оказали первую медицинскую помощь.

Спасенной оказалась сотрудница Минтранса России в Новороссийске. В море ее скинуло с причала внезапным порывом сильного и резкого ветра при выполнении служебных обязанностей.

До прибытия скорой помощи она была доставлена в расположение пограничного подразделения, где ее обеспечили сухой одеждой и чаем.