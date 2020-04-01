Дольщики Краснодара ждут торжества справедливости

/Происшествия/

«В наш центр обратилась семья Ивановых, они участники долевого строительства, которые не получили квартиру и не могут добиться возврата денежных средств», — рассказывает председатель регионального отделения Денис Деулин.

Руслан Валерьевич и Наталья Николаевна Ивановы в 2016 году купили квартиру в доме 54 А по адресу: г. Краснодар ул. Душистая, который строила «Строительная компания «Юг». Срок сдачи дома был запланирован на четвёртый квартал 2016 года, а передача квартиры собственникам должна была состояться не позднее 28 февраля 2017 года. В итоге застройщик не выполнил свои обязательства, а в мае 2017 года уведомил, что продлевает срок строительства дома и откладывает передачу квартиры на год.

«Надо учесть, что семья Ивановых продала свой дом, чтобы все деньги вложить в покупку квартиры в ООО «Строительная компания «Юг». И всё это время жила в съёмной квартире и ждала счастливого момента переезда в собственную квартиру», — поясняет Денис Александрович.

Ивановы пытались вернуть свои деньги, направив на имя застройщика уведомление о расторжении договора и возврате средств, которые они своевременно внесли на счёт ООО «Строительная компания «Юг». Однако это не дало никакого результата. А между тем застройщик умудрился продать эту квартиру другим покупателям, а деньги присвоить себе. Тогда Руслан и Наталья обратились в суд, который, естественно, выиграли. Но, к сожалению, даже несмотря на то, что Прикубанский районный суд Краснодара 14 мая 2018 года выдал по делу исполнительный лист о взыскании с застройщика денежной суммы в размере 1 010 600 рублей в пользу семьи Ивановых, своих денег обманутые дольщики до сих пор не получили.

Кстати, пятого мая 2019 года департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края проводилась проверка ООО «Строительная компания «Юг». по объекту строительства «Многоквартирный жилой дом по ул. Душистая, 54/А». Данной проверкой нецелевого расходования денежных средств установлено не было.

«То есть, по мнению департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, можно продавать квартиру несколько раз, при этом деньги оставлять себе, и никто ничего не заметит? – удивляется Деулин. — На мой взгляд, это очень похоже на коррупционную схему в отношениях департамента по надзору в строительной сфере и директора ООО «Строительная компания «Юг» Бланка А. А. Увы, Краснодар является первым в России городом по количеству обманутых дольщиков. Нам часто приходится сталкиваться с подобными обращениями. В данном случае меня удивляет, что всё это происходит при полном попустительстве со стороны контрольных и надзорных органов, которые закрывают глаза на творящийся беспредел. Мы уже подключились к этому делу, оказываем юридическую помощь обратившимся к нам гражданам. Надеемся, что в итоге удастся добиться справедливости».

Людей возмущает не только то, что их обманули. Они говорят, что никто из властей не выходит с ними на связь, реального контроля за ситуацией со стороны департамента строительства нет.

На данный момент специалистами центра уже подготовлены и направлены заявления в прокуратуру и администрацию края. В ближайшее время планируется серия одиночных пикетов для привлечения внимания СМИ и властей к проблеме обманутых дольщиков.

Источник: Денис Деулин