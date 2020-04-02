В Новопокровском районе благодаря вмешательству прокуратуры предотвращено нарушение трудовых прав работников

/Происшествия/

Прокуратура Новопокровского района в ходе надзора зафиксировала случаи предложения работодателями трудящимся о написании заявления об уходе в неоплачиваемый отпуск в связи с вынужденным карантином, введенным в образовательных организациях и коммунальных предприятиях муниципального образования Новопокровский район.

Указанные действия могли повлечь нарушение целей, задач, принципов трудового законодательства, а также благоприятных условий труда и интересов работников.

По данному факту прокуратура направила работодателям 2 предостережения о недопустимости нарушения закона. Требование актов прокурорского реагирования учтено, нарушения не допущены.

При этом работодателям разъяснены требования и алгоритм применения положений трудового законодательства о введении на предприятии простоя и оплате среднего заработка, если данная ситуация возникла не по вине работодателя и не по вине работников.

В свою очередь, работникам организаций доведены до сведения правовые нормы, устанавливающие гарантии их трудовых прав и свобод в связи со сложившейся ситуацией и способы защиты нарушенного права посредством обращения в контролирующие и надзорные органы, а также в судебном порядке.

Кроме того, указанная информация доведена до жителей района посредством размещения последней на информационных стендах и сайтах органов местного самоуправления.

Таким образом, меры прокурорского реагирования способствовали недопущению социальной напряженности среди работающего населения.

Источник: Прокуратура Краснодарского края