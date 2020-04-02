В Новопокровском районе благодаря вмешательству прокуратуры предотвращено нарушение трудовых прав работников
Прокуратура Новопокровского района в ходе надзора зафиксировала случаи предложения работодателями трудящимся о написании заявления об уходе в неоплачиваемый отпуск в связи с вынужденным карантином, введенным в образовательных организациях и коммунальных предприятиях муниципального образования Новопокровский район.
Указанные действия могли повлечь нарушение целей, задач, принципов трудового законодательства, а также благоприятных условий труда и интересов работников.
По данному факту прокуратура направила работодателям 2 предостережения о недопустимости нарушения закона. Требование актов прокурорского реагирования учтено, нарушения не допущены.
При этом работодателям разъяснены требования и алгоритм применения положений трудового законодательства о введении на предприятии простоя и оплате среднего заработка, если данная ситуация возникла не по вине работодателя и не по вине работников.
В свою очередь, работникам организаций доведены до сведения правовые нормы, устанавливающие гарантии их трудовых прав и свобод в связи со сложившейся ситуацией и способы защиты нарушенного права посредством обращения в контролирующие и надзорные органы, а также в судебном порядке.
Кроме того, указанная информация доведена до жителей района посредством размещения последней на информационных стендах и сайтах органов местного самоуправления.
Таким образом, меры прокурорского реагирования способствовали недопущению социальной напряженности среди работающего населения.
Источник: Прокуратура Краснодарского края
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