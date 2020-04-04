В Крыловском районе прокурор через судебное понуждение потребовал взыскать в пользу инвалида более 300 тысяч рублей, затраченных на приобретение лекарственного препарата

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Прокуратура Крыловского района по обращению инвалида провела проверку соблюдения законодательства в сфере здравоохранения.

Установлено, что местный житель страдает серьезным заболеванием и относится к категории граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в том числе на обеспечение по рецептам врача необходимыми лекарственными средствами.

Согласно рекомендациям врачей заявитель нуждается в лечении лекарственным препаратом, который является для него жизненно важным.

Несмотря на то, что согласно требованиям законодательства больной должен был получить лекарственный препарат бесплатно в течение 10 дней с момента выписки льготного рецепта, необходимым лекарством он был обеспечен только спустя 4 месяца.

В последующем в связи с ухудшением здоровья он был вынужден приобрести лекарство за счет собственных средств, затратив более 300 тыс. рублей.

В связи с нарушением права гражданина на льготное лекарственное обеспечение прокурор района обратился в суд с требованиями о признании бездействия министерства здравоохранения Краснодарского края незаконным и взыскании с него денежных средств, затраченные на приобретение лекарственного препарата.

Решением Крыловского районного суда исковые требования прокурора района удовлетворены, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда решение также оставлено без изменения, вступило в законную силу.

Исполнение решения суда находится на особом контроле в прокуратуре района.

Источник: Прокуратура Краснодарского края