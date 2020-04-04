В Белореченском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина

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Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в помещении сторожки около одного из карьеров села Великовечного, в результате которого погиб местный житель.

По предварительным данным, в ночь на 4 апреля 2020 года произошло возгорание в помещении сторожки, расположенной около одного из карьеров села Великовечного. Рано утром 4 апреля 2020 года, работник организации, разрабатывающей данный карьер прибыл на работу и увидев пожар вызвал на место пожарную службу. Прибывшие пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении было обнаружено тело 45-летнего местного жителя, который являлся охранником на данном объекте. По имеющимся данным, предварительной причиной пожара могло явиться неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: При публикации ссылка на СУ СК РФ по Краснодарскому краю