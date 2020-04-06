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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с ОМВД России по Щербиновскому району в селе Ейское Укрепление в канале, имеющем сообщение с устьем реки Ея, обнаружены 2 самодельных транспортных средства кустарного производства, используемые при незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов («Болотоходы»).

 

Изъятые транспортные средства не были зарегистрированы установленным порядком и не прошли государственный технический осмотр.

В настоящее время они помещены на специализированную стоянку до принятия соответствующего процессуального решения.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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