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За прошедшие выходные помощь спасателей потребовалась несколько раз

3 апреля в Южный РПСО МЧС России поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в селе Верхнеармянское Лоо. Спасатели прибыли на место, и, совместно с пожарными и лесниками, применяя ранцевые огнетушители, локализовали очаг пожара и оттеснили огонь от домов, прилегающих к лесу. Ночью была проведена разведка на местности и принято решение продолжить работы с наступлением светлого времени. 4 апреля в первой половине дня совместными силами  были продолжены работы по локализации пожара.

 

 Вечером 4 апреля оперативному дежурному поступило сообщение, что на горе Пикет, на крутом участке технологической дороги по направлению в сторону Мацесты, перевернулся автомобиль с людьми. Один человек травмирован, требуется срочная эвакуация.

  Спасатели при помощи альпснаряжения и носилок транспортировали пострадавшего 1991 года рождения, жителя Сочи, к дороге, после чего на автомобиле повышенной проходимости доставили к «Скорой помощи».

 

 

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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