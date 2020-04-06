Газовые службы Новороссийска продолжают работу в условиях карантина

/Происшествия/

В последнее время на территории Российской Федерации произошел ряд чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами газа, в результате которых погибли и пострадали люди. Последний случай - в Орехово-Зуево.

Причиной трагедии стал взрыв газовой колонки в многоквартирном доме.

Поэтому важно, чтобы предприятия, обеспечивающие безопасную эксплуатацию газового оборудования, продолжали свою работу даже в условиях карантина.

АО «Новороссийскгоргаз» проводит плановые технические осмотры внутридомового газового оборудования в штатном режиме. Между тем, предприятие принимает все необходимые меры безопасности в условиях распространения коронавируса. Все сотрудники обеспечены средствами защиты: масками, перчатками, бахилами, дезинфицирующими средствами. При посещении квартир каждый сотрудник обязан предъявить удостоверение.

Просьба к жителям МКД, управляющим компаниям и ТСЖ не препятствовать работе сотрудников АО «Новороссийскгоргаз» и предоставить доступ к газовому оборудованию. Своевременное устранение неполадок позволяет обеспечить безопасность потребителей газа.

Напомним, что согласно Постановлению №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования» периодичность технического обслуживания должна проводиться не реже 1 раза в год.

Источник: Пресс-служба Администрации МО г. Новороссийск