ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

/Происшествия/

Следственным отделом по Адлерскому району г. Сочи СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбуждены 2 уголовных дела по ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») в отношении гражданина РФ (1962 г.р.).

Указанный гражданин в марте 2020 года отказался в пункте пропуска МАПП «Адлер» предъявить пограничному наряду документы, удостоверяющие личность, и после предупреждения о том, что невыполнение законных требований сотрудников ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю в связи с исполнением ими обязанностей по охране Государственной границы Российской Федерации является административным правонарушением, попытался применить физическую силу, сопровождаемую нецензурной бранью.

Наказание за данное преступление предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительные работе на срок до пяти лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.