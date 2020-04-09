Браконьер из Приморско-Ахтарска

/Происшествия/

В рамках проведения ежегодных мероприятий по обеспечению беспрепятственного прохода рыб к местам нереста, сотрудниками ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю и ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, выявлен житель Краснодарского края, который осуществлял добычу (вылов) водных биологических ресурсов в акватории Бейсугского лимана в районе ст. Бриньковская запрещенными орудиями лова.

У правонарушителя обнаружено и изъято:

206 лессовых сетей протяженностью свыше 12 тысяч метров;

водные биологические ресурсы: 2 краснокнижные шемаи, 4 217 шт. тарани, 141 шт. пиленгаса, 49 шт. сельди;

маломерное плавательное средство и мотоцикл без регистрационных номеров.

Своими незаконными действиями гражданин нанес ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 4,7 миллионов рублей.

В отношении указанного гражданина возбуждено административное дело по ч 2. ст.8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море»), по результатам рассмотрения материалов дела будет принято процессуальное решение.

Изъятые орудия совершения правонарушения и добытые водные биологические ресурсы помещены в место хранения вещественных доказательств на ответственное хранение.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.