Нельзя нарушать пограничный контроль

/Происшествия/

Демонстративный нарушитель Правил пограничного режима, привлеченный ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю к административной ответственности за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ («Нарушение пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации») попытался обжаловать свое наказание.

По результатам рассмотрения жалобы, решением Геленджикского городского суда Краснодарского края она оставлена без удовлетворения, постановление по указанному делу об административном правонарушении - без изменения.

Указанный гражданин К. (1959 г.р.) был выявлен в ходе контрольно-проверочных мероприятий в отношении маломерных плавательных средств с целью контроля соблюдения Правил пограничного режима в территориальном море Российской Федерации, а именно в районе мыса Толстый Геленджикской бухты акватории Черного моря.

Правонарушитель на резиновой лодке черно-оранжевого цвета с подвесным мотором с пассажиром на борту вышел в акваторию Черного моря, не уведомив пограничный орган. При проведении в отношении него контрольно-проверочных мероприятий вел себя вызывающе, на законные требования сотрудников береговой охраны остановиться и предъявить документы, не реагировал, пояснив в дальнейшем, что его маломерное судно не подлежит учету в пограничном органе и уведомлять о выходе он не обязан. Для составления административных материалов гражданин К. был сопровожден на своем маломерном судне к причалу№ 80а г. Геленджик.

Напоминаем, что согласно п. 19. приложения к приказу ФСБ России от 7 августа 2017 г. № 454 «Правила пограничного режима» - Выход судов (средств) из пунктов базирования на участки (в районы) в российской части вод осуществляется с уведомлением лицом, управляющим судном (средством), не позднее чем за 2 часа до выхода судна (средства) по телефонной связи или радиосвязи пограничного органа или подразделения пограничного органа о наименовании (номере) пункта базирования, регистрационном (бортовом) номере, названии судна (средства) (при его наличии), лице, управляющем судном (средством), месте (районе) плавания, количестве человек на судне (средстве), времени выхода, предполагаемом времени возвращения.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю