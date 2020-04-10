Новороссийские полицейские пресекли незаконную реализацию алкоголя

36-летняя местная жительница осуществляла продажу более 800 литров пива без разрешительных документов.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу Новороссийску провели мероприятия, направленные на выявление правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Установлено, что 36-летняя жительница города Геленджика осуществляла продажу пива в ассортименте в магазине, находящемся на цокольном этаже многоэтажного жилого дома, без разрешительных документов. Из торговой точки полицейские изъяли

более 800 литров алкогольной продукции.

В отношении нарушительницы полицейские составили административные протоколы по статье 14.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской

Федерации «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

В настоящее время материал направлен в суд для рассмотрения, по существу. Кроме изъятия предмета правонарушения, санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде выплаты административного штрафа.