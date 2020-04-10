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По материалам проверки, проведенной Белореченской межрайонной прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны и использования недр

Белореченская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о недропользовании в деятельности ООО «Инертный завод».

Установлено, что должностные лица предприятия заведомо зная, что у общества отсутствует лицензия на право пользования недрами осуществлялась добыча инертных материалов в границах участка
недр местного значения Славный, включенного в Перечень участков недр местного значения, утвержденный приказом министерства природных ресурсов края.

В результате противоправных действий работников данного предприятия общий объем добытой песчано-гравийной смеси составил
более 14 тыс. м3 и общей массой свыше 25 тыс. тонн, чем причинен значительный ущерб Российской Федерации на общую сумму 2,8 млн рублей.

По данному факту межрайонным прокурором материалы проверки  направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения территориальным отделом СКР по краю возбуждено уголовное дело по ст. 255 УК РФ (нарушение правил охраны и использования недр).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле Белореченской межрайонной прокуратуры.

Источник: Прокуратура Краснодарского края

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Категория: Новости / Происшествия

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