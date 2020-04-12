Экс-депутат устроил дебош в Макдоналдсе

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В Петербурге депутат-каратист со знакомым учинили драку в «Макдоналдсе» из-за коронавирусной фобии. Пострадал кассир, его ударили в лицо. Об инциденте в ресторане на Московском проспекте сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, драку накануне днем устроили бывший городской депутат Находки Борис Вышегородцев и его знакомый Роман Кухарь. Стычку начали из-за того, что некоторые сотрудники заведения якобы были без медицинских масок и перчаток. В ходе конфликта 19-летний работник «Макдоналдса» получил удар кулаком в лицо. На место вызвали наряд полиции. Депутата и его знакомого доставили в отдел.

В помещении для задержанных депутат буянил и бил кулаком в стекло, требуя отпустить его и ссылаясь на Конституцию и свои права. Этот момент попал на видео.

Известно, что сегодня утром Вышегородцева отпустили. Вероятно, он отделается протоколом о мелком хулиганстве, а более серьезную статью «Побои» вменят Кухарю.

48-летний Вышегородцев был депутатом на Дальнем Востоке, в городском парламенте Находки. Затем переехал в северную столицу. Здесь он также два раза баллотировался в муниципальные депутаты, но неудачно. Вышегородцев — учредитель школы карате, возглавляет клуб «Сентай» и числится инструктором. У него также нашли удостоверение специалиста по правопорядку и торговле администрации МО «Дворцовый округ».

Поддельное оно или на настоящее — предстоит выяснить.

Роман Кухарь — уроженец Донецка. Ему 27 лет. Он отметил день рождения два дня назад. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/44002517/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink