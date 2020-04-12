/Происшествия/

Экс-депутат устроил дебош в Макдоналдсе

В Петербурге депутат-каратист со знакомым учинили драку в «Макдоналдсе» из-за коронавирусной фобии. Пострадал кассир, его ударили в лицо. Об инциденте в ресторане на Московском проспекте сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, драку накануне днем устроили бывший городской депутат Находки Борис Вышегородцев и его знакомый Роман Кухарь. Стычку начали из-за того, что некоторые сотрудники заведения якобы были без медицинских масок и перчаток. В ходе конфликта 19-летний работник «Макдоналдса» получил удар кулаком в лицо. На место вызвали наряд полиции. Депутата и его знакомого доставили в отдел.
В помещении для задержанных депутат буянил и бил кулаком в стекло, требуя отпустить его и ссылаясь на Конституцию и свои права. Этот момент попал на видео.
Известно, что сегодня утром Вышегородцева отпустили. Вероятно, он отделается протоколом о мелком хулиганстве, а более серьезную статью «Побои» вменят Кухарю.
48-летний Вышегородцев был депутатом на Дальнем Востоке, в городском парламенте Находки. Затем переехал в северную столицу. Здесь он также два раза баллотировался в муниципальные депутаты, но неудачно. Вышегородцев — учредитель школы карате, возглавляет клуб «Сентай» и числится инструктором. У него также нашли удостоверение специалиста по правопорядку и торговле администрации МО «Дворцовый округ».
Поддельное оно или на настоящее — предстоит выяснить.
Роман Кухарь — уроженец Донецка. Ему 27 лет. Он отметил день рождения два дня назад. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://news.rambler.ru/incidents/44002517/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Нужна наша помощь!

Правительство предложило снижать плату за некачественные услуги ЖКХ

Благотворительные организации наделят новыми полномочиями

Депутат из Новороссийска выпускает ежемесячную газету

Контроль сдачи проверки за зимний период обучения впервые был организован по видеоконференцсвязи