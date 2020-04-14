Взрывоопасная находка

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В хуторе Дюрсо муниципального образования города Новороссийск сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками органов внутренних дел обнаружен и изъят артиллерийский снаряд 120 мм калибра времен Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов.

Общая масса взрывчатого вещества, содержащегося в боеприпасе, в тротиловом эквиваленте составила порядка 3,4 кг.

Боеприпас будет уничтожен установленным порядком на полигоне станицы Раевская города Новороссийска.

Источник: https://fsb.yuga.ru/