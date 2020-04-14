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Опасный вредитель винограда-филлоксера

Филлоксера является наиболее опасным вредителем винограда, повреждает корни и листья растения.

Карантинный вредитель ограниченно распространён на территориях Республики Адыгея в 4 муниципальных образованиях и Краснодарского края в 43 муниципальных образованиях.

У виноградной  филлоксеры различают пять форм: корневая, листовая (или галловая), нимфа,  крылатая и половая.

На корнях, в местах укола филлоксеры, появляются вздутия и желваки, в которых развиваются некротические процессы, вызванные болезнетворными микроорганизмами. На повреждённых растениях образуются галлы. В результате происходит истощение растения, прекращение роста корней и его гибель. Молодые повреждённые виноградники часто погибают до вступления в пору плодоношения.

Основным направлением в развитии виноградарства на юге России  является использование культуры европейских сортов винограда на филлоксероустойчивых подвоях. Одним из способов закладки новых виноградников является использование собственных специальных питомников на песках в своих хозяйствах, на изолированных от виноградников участках. Закладка новых промышленных корнесобственных виноградников во всех категориях хозяйств рекомендуется саженцами районированных европейских сортов с повышенной филлоксероустойчивостью.

Вывоз укоренённых растений, в зону свободную и частичного распространения филлоксеры, допускается после обеззараживания растений при наличии карантинных сертификатов.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Происшествия

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