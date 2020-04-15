Ногинские спасатели вскрыли квартиру, в которой находилась женщина без сознания

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Во вторник, 14 апреля, спасатели поисково-спасательного отряда «Мособлпожспас» вскрыли квартиру, в которой находилась женщина без сознания.

Случай произошел в поселке Радиоцентр Богородского городского округа.

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда Сергей Темнюк рассказал, что звонок поступил в службу экстренных вызовов «Система - 112» от родственников женщины, с которой они второй день не могли связаться.

«Когда мы приехали по адресу, связаться с женщиной по телефону не удалось, а дверь была заперта изнутри. В присутствии родственников и сотрудников полиции мы оперативно вскрыли дверь квартиры. На полу лежала женщина и самостоятельно передвигаться не могла. Прибывшая бригада медиков оказала ей необходимую помощь», - заключил Сергей Темнюк.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"