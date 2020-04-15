Начало сезона активности змей

Спасатель ПСО-20 Иван Арсентьев рассказал, что нужно с осторожностью относиться не только к прогулкам по весеннему лесу, но и быть внимательными на приусадебных участках.

«От укуса местной гадюки не исключен даже летальный исход, поэтому нужно быть крайне осторожными. Змеи обычно прячутся под сухими ветками, в траве. Не нужно садиться на пеньки - неизвестно кто под ними прячется. Нельзя ходить босиком, брюки должны быть длинными и прикрывать ноги полностью. Лучше надевать высокие резиновые сапоги, как для прогулки по лесу, так и для работы в огороде», - порекомендовал спасатель.

Иван Арсентьев отметил, что самая опасная змея - та, которую не видно, поэтому главное правило – смотреть куда идешь и помнить, что гадюка не нападает первой, если ей не причинить вред.

«Змеи нападают только тогда, когда защищаются. Если вы издаете шум при движении, гадюка скорее всего уползет. В том случае, когда змея укусила, необходимо как можно меньше двигаться, вызвать скорую помощь или спасателей по единому номеру службы спасения «112», - добавил Иван Арсентьев.