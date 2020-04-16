В Усть-Лабинском районе следователи выясняют обстоятельства пожара, в результате которого погибли двое местных жителей

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Следственным отделом по Усть-Лабинскому району СКР по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в жилом доме на улице Горького в станице Новолабинской, в результате которого погибли двое мужчин.

По предварительным данным, в ночь на 16 апреля 2020 года произошло возгорание в доме, расположенном на улице Горького в станице Новолабинской. Местные жители, увидев пожар, вызвали на место пожарную службу. После локализации возгорания, в жилой комнате домовладения были обнаружены тела 39-летнего хозяина дома и его 74-летнего соседа. Предположительно причиной пожара могла явиться неисправность отопительного прибора.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. В рамках проверки назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК России по Краснодарскому краю