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Сегодня, 13:16
/Происшествия/
МЧС предупреждает...
По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: 20-22 апреля местами в крае сохранится пожароопасность 4-5
класса.
Следите за сообщениями средств массовой информации, телевидения, радио.
Источник: МБУ "Безопасный город"
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Категория:
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Происшествия
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