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МЧС предупреждает...

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: 20-22 апреля местами в крае сохранится пожароопасность 4-5
класса.
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Источник: МБУ "Безопасный город"

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Категория: Новости / Происшествия

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