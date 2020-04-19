МЧС предупреждает...

/Происшествия/

По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю: 20-22 апреля местами в крае сохранится пожароопасность 4-5

класса.

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Источник: МБУ "Безопасный город"