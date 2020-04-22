В Крыму найден мертвым заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин

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В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина. Он пропал месяц назад.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О том, что чиновник из Москвы пропал в Крыму, 21 апреля написал сайт «Общественная служба новостей». По данным издания, в последний раз Ошарина видели в Ялте 30 марта. Позже информацию о пропаже подтвердила дочь чиновника.

Источник: https://meduza.io/news/2020/04/22/v-krymu-nashli-mertvym-zamglavy-departamenta-kultury-moskvy-leonida-osharina-on-propal-mesyats-nazad?utm_source=website&utm_medium=push&utm_campaign=browser_news