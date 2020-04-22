Вымогательство денег в Новороссийске

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В Краснодарском крае перед судом предстанут двое мужчин по обвинению в вымогательстве.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новороссийска. Они обвиняются в вымогательстве группой лиц в крупном размере (пп."а", "а, г" ч.2 ст.163 УК РФ). Одному из мужчин также предъявлено обвинение в даче заведомо ложных показаний (ч.1 ст.307 УК РФ). По данным следствия, в октябре 2017 года двое жителей Новороссийска с целью личного обогащения договорились создать определенные условия о якобы незаконных действиях совершенных сотрудниками полиции, чтобы под угрозой распространения не соответствующих действительности сведений требовать от них денежные средства. В этой связи 21 и 24 октября 2017 года, согласно распределенным функциям, один из фигурантов сообщал в территориальные отделы полиции об обнаружении им, якобы подозрительного автомобиля. Одновременно, второй обвиняемый, находясь в автомобиле оборудованным видеорегистратором, имитировал глубокий сон в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции по прибытии в эти дни на происшествия, не установив в действиях мужчины признаков административного правонарушения, уезжали. Впоследствии обвиняемые требовали у полицейских денежные средства, а в случае отказа угрожали распространить в сети "Интернет" видеозапись, которая велась в салоне автомобиля, подрывающую их репутацию. Полицейские с незаконными требованиями согласились и передали денежные средства в общей сумме 300 тысяч рублей. Кроме того, 31-летний мужчина с целью избежать уголовной ответственности за совершенное в октябре 2017 года вымогательство денежных средств, дал заведомо ложные показания в качестве потерпевшего по уголовному делу о хищении у него денежных средств в сумме 200 тысяч рублей. На период следствия в отношении обвиняемых были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, которые действуют по настоящее время. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю