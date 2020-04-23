Орехово-Зуевские спасатели помогли поднять упавший в озеро автомобиль

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В среду, 22 апреля, спасатели пожарно-спасательной части №250 ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли поднять автомобиль, упавший в озеро недалеко от деревни Сенькино городского округа Орехово-Зуево.

Старший смены спасателей Максим Попов рассказал, что вызов поступил от очевидцев через систему «112».

«Прибыв на место, мы увидели автомобиль, который по крышу находился в воде. Надев специальные водолазные костюмы, мы обследовали автомобиль, но он оказался пустым. Как выяснилось позднее, водителю и пассажиру удалось выбраться самостоятельно, медицинская помощь им не потребовалась. Несчастный случай произошел по вине водителя, который не справился с управлением транспортного средства», - сообщил Максим Попов.

Специалист добавил, что силами спасателей автомобиль вытащить не удалось.

«На место происшествия была вызвана специальная техника. С помощью манипулятора, прицепив стропы к машине, мы смогли поднять транспортное средство из воды», - уточнил Максим Попов.

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» призывают водителей быть внимательными на дорогах. Соблюдайте правила дорожного движения, учитывайте свои возможности в управлении транспортными средствами, время суток и состояние дорожного полотна. Помните, ваше здоровье и здоровье ваших близких зависит только от вас.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"