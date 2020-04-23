ФАС выявила нарушения в работе астраханской вневедомственной охраны Росгвардии

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Ростовское областное управление ФАС выявило нарушении при проведении астраханским отделом вневедомственной охраны Росгвардии аукциона на ремонт автотранспорта в рамках гособоронзаказа.

Суть в следующем. Аукцион был объявлен с начальной стоимостью 500 тысяч рублей, но в извещении о проведении аукциона не было указано, что стоимость запасных частей и расходных материалов к ремонтируемым авто составит еще 108,5 млн рублей.

Также заказчик, в нарушение закона, "забыл" указать стоимость нормочаса по ремонту и техобслуживанию автомобилей - 833,3 рубля для отечественных машин и 1233,3 рубля для иномарок.

На этом основании УФАС обязало вневедомственную охрану спорный аукцион отменить и объявить повторно после того, как документацию приведут к законному виду.