/Происшествия/

ФАС выявила нарушения в работе астраханской вневедомственной охраны Росгвардии

Ростовское областное управление ФАС выявило нарушении при проведении  астраханским отделом вневедомственной охраны Росгвардии аукциона на ремонт автотранспорта в рамках гособоронзаказа.

Суть в следующем. Аукцион был объявлен с начальной стоимостью 500 тысяч рублей, но в извещении о проведении аукциона не было указано, что стоимость запасных частей и расходных материалов к ремонтируемым авто составит еще 108,5 млн рублей.

Также заказчик, в нарушение закона, "забыл" указать стоимость нормочаса по ремонту и техобслуживанию автомобилей - 833,3 рубля для отечественных машин и 1233,3 рубля для иномарок.

На этом основании УФАС обязало вневедомственную охрану спорный аукцион отменить и объявить повторно после того, как документацию приведут к законному виду.

Просмотров: 1 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Российские пассажиры лайнера Costa Magnifica вернулись домой

Вьетнам выходит из карантина, введенного из-за коронавируса

Российские туроператоры начали продажи туров на зиму и лето 2021 года

Краснодарский край готов временно отменить курортный сбор

Конституционный суд установил срок ответственности поручителя по неоплаченном кредиту