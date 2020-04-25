За нарушение режима государственной границы оштрафован капитан танкера-химовоза.

/Происшествия/

Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в Азово-Черноморском регионе на участке (в зоне) ответственности.

В ходе данных мероприятий выявлен факт захода танкера-химовоза «SONGA PEACE» (под флагом Маршалловы острова) во временно опасный для плавания район в Черном море. При этом, данное должностное лицо (капитан судна) было заранее проинформировано о запрете (навигационном предупреждении на прибрежные районы), переданном ему в автоматическом режиме посредством системы «NAVTEX».

За нарушение режима государственной границы капитан судна привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

В прошедшем периоде 2020 года, аналогичные правонарушения в акваториях Черного и Азовского морей совершили 28 иностранных и российских судов, общее количество наложенных административных штрафов превысило 1 200 000 рублей.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.