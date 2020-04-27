Спасатели помогли туристу, получившему травму при подъеме на смотровую площадку горы Ачишхо

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Информация о происшествии поступила в спасательный отряд МЧС от девушки пострадавшего туриста.

Она сообщила, что во время подъема на смотровую площадку, расположенную в районе бывшей метеостанции «Ачишхо», молодой человек соскользнул со скального участка, в результате чего упал и травмировался, продолжить путь самостоятельно он не может.

К месту происшествия выдвинулись спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России и АСС «Кубань-СПАС». Пострадавшего обнаружили в 200 метрах от смотровой площадки. В результате падения 25-летний турист получил перелом бедра. Спасатели приложили холод к травмированному месту, после чего наложили шину, иммобилизировав поврежденную конечность.

При помощи альпинистского снаряжения и жестких носилок сотрудники ЮРПСО МЧС России подняли пострадавшего туриста из ущелья к тропе, далее, совместно со спасателями АСС «Кубань-СПАС», продолжили транспортировку пострадавшего по снежному склону к служебному автомобилю. В поселке Красная Поляна молодого человека передали врачам Скорой помощи.

Туристы, отправившись в поход выходного дня, не зарегистрировали свой выход в территориальных органах МЧС России, к тому же находились на территории Сочинского национального парка, который временно закрыл свои рекреационные объекты для посещения.

Ежедневно на туристических тропах, смотровых площадках дежурят лесники, которые объясняют туристам, что прогулки по территории нацпарка, в настоящее время, запрещены. В данном случае туристы поднимались не по тропе и считанные метры не дошли до метеостанции, где также дежурил сотрудник Сочинского национального парка.

Спасатели призывают жителей и гостей города соблюдать требования нацпарка и не посещать объекты, временно закрытые для посещения.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России