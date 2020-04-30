По инициативе прокуратуры г. Армавира должностные лица, виновные в нарушении порядка рассмотрения обращений граждан привлечены к административной ответственности
Прокуратура г. Армавира провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации муниципального образования город Армавир, а также другими органами и организациями.
В частности, установлено, что в нарушение Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» начальником управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города обращение гражданина Ж. по вопросам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами рассмотрено не в полном объеме, большинство доводов заявителя проигнорированы.
По данному факту прокуратура города в отношении данного должностного лица возбудила дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф.
Всего в текущем году к аналогичной ответственности по инициативе прокуратуры города привлечено 4 должностных лица.
Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/
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