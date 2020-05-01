Незаконное рыболовство

/Происшествия/

Пограничным управлением ФСБ России по Краснодарскому краю в Азовском и Черном морях проводятся оперативно-профилактические мероприятия по пресечению незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, их ценных и особо ценных видов в период весеннего нереста 2020 года.

В этой связи, информируем, что в соответствии п. 50 Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 9 января 2020 г. № 1, с 1 мая по 15 июня запрещается любительский и спортивный лов бычков в море.

В отношении лиц, допустивших нарушение требований Правил рыболовства, по ч.2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установлены следующие штрафные санкции: для физических лиц – от 2 до 5 тысяч рублей; для должностных лиц – от 20 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. Для всех категорий граждан может быть произведена конфискация плавсредств и орудий лова. Также законодательством предусмотрено возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам незаконным ловом.

За крупный и особо крупный ущерб виновные лица могут быть привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов). Крупным признается ущерб, превышающий сто тысяч рублей, особо крупным – двести пятьдесят тысяч рублей.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю