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На Кубани полицейские привлекли к ответственности скандального нарушителя самоизоляции Сотрудниками полиции города Сочи проводится проверка по фактам нарушений жителем Сочи режима самоизоляции, предусмотренного Постановлением Губернатора Краснодарского края от 31.03.2020 г. № 185 и оскорбления представителей власти, предусмотренного ст. 319 Уголовного кодекса Российской Федерации.

30 апреля т. г. в 15.30 ч. в парке им. Бестужева г.Сочи Адлерского района в ходе патрулирования сотрудниками патрульно-постовой службы была выявлена группа граждан: муж с женой и двое детей, нарушивших режим самоизоляции. На законное требование сотрудников полиции предъявить документы удостоверяющие личность, мужчина ответил категорическим отказом в грубой форме. Стал размахивать руками, провоцировать конфликт и попытался уйти. Он был задержан и привлечен к административной ответственности. Адлерским районным судом за нарушение режима самоизоляции гражданин был оштрафован на 1 тыс. рублей. По факту оскорбления сотрудников полиции собранный материал будет передан в следственные органы для принятия решения в соответствии с законодательством.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю