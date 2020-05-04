В Туапсинском районе следователи устанавливают обстоятельства пожара, в результате которого погиб мужчина

/Происшествия/

Следственным отделом по городу Туапсе по Краснодарскому краю организована доследственная проверка по сообщению о пожаре в нежилой постройке, расположенной на улице Спорной села Кринковского, в результате которого погиб мужчина.

По предварительным данным, вечером 3 мая 2020 года произошло возгорание в нежилой постройке, расположенной на одном из земельных участков на улице Спорной в селе Кринковском. Местные жители, увидев пожар, вызвали пожарную службу. Прибывшие на место пожарные локализовали возгорание, после чего в помещении было обнаружено тело, предположительно, 26-летнего местного жителя.

В настоящее время на месте продолжает работать следователь территориального следственного отдела СКР по краю, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. В ходе проверки будут назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Источник: СУ СК РФ по Краснодарскому краю