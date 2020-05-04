Спасатели «Мособлпожспас» спасли 80-летнего мужчину, упавшего в подвал собственного дома

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В субботу, 2 мая, диспетчеру 271-й пожарной части ГКУ МО «Мособлпожспас» от ЕДДС-112 поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Щербинино городского округа Ступино по неустановленной причине, упал в подпал жилого дома 80-летний мужчина.

Срочно требуется помощь спасателей. К месту происшествия оперативно выехал дежурный караул пожарно-спасательного поста пожарной части под руководством начальника караула Алексея Никулина.

«Когда мы прибыли на место, нас встретили соседи потерпевшего. Они объяснили, что хозяин дома в течении трех суток не выходил на связь. Это стало их волновать и после осмотра дома они обнаружили мужчину в подвале. Судя по всему, он упал и не мог самостоятельно выбраться», - сказал Алексей Никулин.

После осмотра места происшествия было установлено, что пожилой мужчина более двух суток находился в собственном подвале, в тяжелом состоянии. Было принято решение на немедленное проведение спасательной операции.

«Мы закрепили спасательную веревку на пострадавшем и успешно подняли мужчину наверх, не причинив вреда его здоровью. На месте ему была оказана первая помощь и с травмами различной тяжести пострадавшего передали медицинским работникам скорой помощи с последующей транспортировкой в Ступинскую ЦРКБ», - сообщил начальник караула.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"