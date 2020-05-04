/Происшествия/

Спасатели достали котёнка, застрявшего в трубе

3 мая на пульт дежурного поисково-спасательного отряда номер 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок от службы спасения 112. 

Старший смены ПСО-14 Александр Волков уточнил, что в Павловском Посаде на улице Орджоникидзе у дома номер 11 в трубе от теплотрассы застрял котенок, жители пытались своими силами  выманить и вытащить его, но не получилось. На помощь вызвали спасателей.

«Прибыв на место, было принято решение потихонечку выталкивать котенка срубленным деревом», - пояснил Александр Волков. 

Спасательная операция прошла успешно, Спасатели достали котёнка и передали мальчику который решил забрать его себе домой.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 65 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

Оценки за учебный год

Московский митрополит умер от "ковидной пневмонии", сообщили в РПЦ

Льготные билеты "Аэрофлота" из Калининграда будут доступны для всех граждан РФ

Оперштаб: суточный прирост заболевших коронавирусом составил 7,9 процента

Депутат Госдумы напомнила Уткину о фашистах, Шалимов обратился к россиянам. Главное к утру