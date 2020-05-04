Спасатели достали котёнка, застрявшего в трубе

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3 мая на пульт дежурного поисково-спасательного отряда номер 14 ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил звонок от службы спасения 112.

Старший смены ПСО-14 Александр Волков уточнил, что в Павловском Посаде на улице Орджоникидзе у дома номер 11 в трубе от теплотрассы застрял котенок, жители пытались своими силами выманить и вытащить его, но не получилось. На помощь вызвали спасателей.

«Прибыв на место, было принято решение потихонечку выталкивать котенка срубленным деревом», - пояснил Александр Волков.

Спасательная операция прошла успешно, Спасатели достали котёнка и передали мальчику который решил забрать его себе домой.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"