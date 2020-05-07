Взрывотехники обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны

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В среду, 6 мая, спасатели специального поисково-спасательного отряда №22 (взрывотехнический) ГКУ МО “Мособлпожспас” обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны в городском округе Клин.

Начальник поисково-спасательного отряда №22 Олег Совенков рассказал, что снаряды нашли местные жители деревень Клинского городского округа.

“В лесном массиве недалеко от деревни Папивино грибники нашли одну 50-миллиметрову и две 82-миллиметровых минометных мины. А житель деревни Тихомирово выудил из пруда, расположенного недалеко от собственного дома, ручную гранату без взрывателя”, - сообщил Олег Совенков.

Спасатель добавил, что работники поисково-спасательного отряда № 20 обеспечили взаимодействие с сотрудниками экстренных служб.

“Специалисты-взрывотехники обезвредили найденные боеприпасы согласно утвержденной инструкции”, - заключил Олег Совенков.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"