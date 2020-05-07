Спасатели деблокировали пострадавшего в ДТП водителя грузового автомобиля

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Ночью оперативному дежурному спасотряда МЧС России поступило сообщение, что на 127 километре федеральной трассы А-147 в районе поселка Чемитоквадже произошло опрокидывание грузового автомобиля. В кабине заблокирован водитель, необходима помощь спасателей.

Прибыв на место ДТП, спасатели Лазаревского подразделения Южного РПСО обесточили автомобиль.

С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасатели деблокировали зажатую ногу пострадавшего 1972 года рождения, жителя города Азов, и передали его врачам "Скорой помощи".

Источник: https://www.mchs.gov.ru/